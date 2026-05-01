Evidemment il ne s’agit pas de mettre la charrue avant les boeufs, ni de porter la fameuse guigne à Arthur Fils. Mais force est de constater que le « projet » Fils prend forme sur et en dehors du court.

Si c’est le père qui est aux commandes, il reste à sa place et a su s’en­tourer d’un team perfor­mant. Il y a d’abord l’agent, Philippe Weiss, connu pour savoir protéger un athlète et bien sur le duo de coachs avec Goran Ivanisevi comme entraî­neur aux côtés d’Ivan Cinkus. Un peu en mode Sinner avec Cahiil et Vagnozzi. Pour le reste, mais qui constitue l’es­sen­tiel, il y a Arthur, son jeu, son envie, et sa joie de vivre.

On peut donc espérer beau­coup cette saison mais aussi celles qui vont suivre d’au­tant que la longue absence du circuit a permis de bien définir la suite et de façonner le physique du cham­pion qui était selon beau­coup de spécia­listes était un peu trop lourd.

Plus « feet », plus sec mais toujours aussi éner­gique, Arthiur nous régale. Espérons qu’il va arriver à Roland‐Garros en grande forme car cette édition du tournoi pari­sien sera ouverte même si Jannik Sinner, son adver­saire du jour en demi‐finale, sera logi­que­ment le grand favori pour soulever la coupe des Mousquetaires.