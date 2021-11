Ce matin, les diverses décla­ra­tions du Suisse confirment que les fans vont devoir faire preuve de patience mais aussi que le processus que Roger a engagé est large­ment diffé­rent des précé­dents quand il est revenu de blessure.

Comme il le dit : « La situa­tion n’a rien à voir avec 2016″

Evoquant son retour, Federer écarte donc presque Wimbledon et l’on commence forcé­ment à gamberger pour imaginer le meilleur scénario pour revoir le Maestro sur un court.

S’il avoue faire le maximum et là dessus on ne peut en douter pour se redonner une chance de vivre encore des grands matchs, ces annonces ressemblent plus à celle du boxeur qui veut livrer un dernier combat qu’à celle d’un cham­pion qui tentera de conti­nuer sa carrière.

Après, la vérité du moment surtout quand on revient d’une bles­sure et que l’on est en réédu­ca­tion ne veut pas dire grand chose. Andy Murray était perdu pour le tennis, il a pu réaliser une saison correcte.

Après Andy n’est pas Roger, et on imagine mal le Suisse faire une « tournée » profi­tant allè­gre­ment des invi­ta­tions qui lui seront offertes sur tous les tour­nois de la planète.