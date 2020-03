Un tweet de notre confrère Christopher Clarey du New York Times confirme que comme toutes les autres disciplines, le tennis va sûrement essayer d’oublier la traditionnelle trêve de fin d’année pour pousser la saison le plus tard possible.

On comprend d’ailleurs aisément cette idée, notamment pour permettre à tous les joueurs de « rattraper » un manque à gagner qui risque d’être énorme lors d’un bilan global.

Traditionnellement, la saison se termine avec la finale de la Coupe Davis fin novembre (prévue du 23 au 29 novembre 2020). Mais il est légitime de penser qu’il pourrait y avoir un vrai chamboulement et l’ouverture d’un nouveau calendrier permettant à certains tournois candidats de pouvoir organiser leur événement lors des deux derniers mois de l’année. Bien évidemment, on pense plus facilement aux tournois qui peuvent se jouer en indoor.

Dans ce contexte, et si cela se confirmait, il nous semble peu probable que le Rolex Paris Masters de Bercy se maintienne dans le calendrier, d’autant que Roland-Garros aurait eu lieu quelques semaines auparavant. L’avantage de prendre cette décision serait aussi de redonner une date de Masters 1000 à l’ATP, ce qu’elle accepterait volontiers.