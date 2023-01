Battu et impuis­sant face à Korda, Daniil a préféré loué la qualité du jeu de son adver­saire plutôt que de se remettre en cause.

Or, il est assez évident que le jeu du Russe n’a pas évolué d’un pouce et qu’il n’a pas amélioré ses points faibles comme le jeu vers l’avant, la volée, mais aussi le retour de service où il reste campé dans les bâches.

Ejecté du top 10 lundi prochain, Daniil n’aura plus le même statut et l’en­semble des ténors connaissent main­te­nant les solu­tions pour le mettre en diffi­culté après avoir été surpris un temps par sa formi­dable capa­cité à défendre et à rester dans le match quoi qu’il arrive.

Le chan­tier est donc impor­tant avec son coach Gilles Cervara.

Encore faut‐il se remettre en cause et consi­dérer que l’avenir se situe en complé­tant sa palette technique.

Il fut un temps où Nadal n’uti­li­sait pas le slice et servait des premières à moins de 150 km/h.

Par la suite, sous la houlette de son oncle Toni, Rafa a su oublier un peu ses points forts pour devenir le joueur que l’on connait, celui aux 22 titres du Grand Chelem.