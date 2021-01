Prise en fla­grant dans un maga­sin alors qu’elle ne por­tait pas un masque, Ashleigh Barty tente d’é­teindre l’in­cen­die.

En effet, on ne plai­sante pas en Australie avec les mesures sani­taires. « J’ai acci­den­tel­le­ment oublié de por­ter un masque dans un super­mar­ché. Je me suis excu­sé dès que j’ai réa­li­sé mon erreur. Je com­prends que nous devons tous faire pour assu­rer la sécu­ri­té de la com­mu­nau­té et je serai meilleure la pro­chaine fois. Nous avons tel­le­ment de chance en Australie d’a­voir un Grand Chelem à domi­cile. Le sou­tien des sup­por­ters aus­tra­liens signi­fie beau­coup pour moi et je veux tou­jours bien faire ici. Je com­prends que cette année sera dif­fé­rente à bien des égards, mais j’es­père que je peux rendre nos fans heu­reux. Les cir­cons­tances entou­rant l’é­vé­ne­ment de cette année sont vrai­ment dif­fi­ciles et je com­prends la frus­tra­tion de tous les joueurs qui ont dû se mettre en qua­ran­taine. Mais il faut assu­rer la sécu­ri­té des habi­tants de Melbourne »…

Vous avez dit « Too Much » ? On est d’ac­cord avec vous.…