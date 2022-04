Le monde de l’en­trai­ne­ment des cham­pions de tennis est assez particulier.

Il y existe des égos souvent surdi­men­sionnés et souvent chaque coach pense détenir le savoir ou la méthode qui va être réel­le­ment effi­cace pour son joueur.

Si quelques entrai­neurs sortent du lot par leurs résul­tats mais aussi leur capa­cité à dire non à leur cham­pion, la plupart sont constam­ment dans une situa­tion diffi­cile où il faut faire des arbi­trages, le pire étant de devenir au final un porteur de ther­mobag sans avenir.

C’est pour cela que la réflexion du capi­taine de l’Equipe de France de Fed Cup est osée car d’en­trée elle suppose qu’il existe des clés qu’il serait lui suscep­tible de détenir.

Le « nous sommes prêts à les partager » va encore plus loin car cela implique une forme de géné­ro­sité de la part du capi­taine de l’Equipe de France.

En deux phrases, voila le résumé d’un système qui devrait voler en éclats pour laisser place à une forme de partage de compé­tences et d’hon­nê­teté face aux résultats.

L’empirisme et le « bla bla » ne doivent pas remplacer l’idée que le tennis est aussi un sport où la répé­ti­tion, le travail, la forme physique, la tech­nique restent des éléments essen­tiels pour être perfor­mant. Le reste c’est le petit plus qui permet de tutoyer des sommets et pour l’ins­tant on en est encore loin.