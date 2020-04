Hier, marque un tournant dans l’histoire du tennis et il fallait s’y attendre. Le circuit étant contraint d’être en sommeil, et pour longtemps, cela ouvre finalement tous les champs du possible.

Dans un premier temps, l’idée qui a été évoquée a été celle de tournées classiques comme cela se fait pour les amateurs dans chaque pays. En France, très vite, cela s’est transformé en une vraie actualité puisque Thierry Ascione très proche des joueurs tricolores a annoncé officiellement qu’il travaillait dans ce sens avec comme objectif d’être opérationnel en juillet. Auparavant l’Espagne avait aussi évoqué un circuit d’été s’appuyant sur ses joueurs avec en tête de gondole Rafael Nadal.

Hier, marque une vraie rupture avec l’annonce de la création de la ligue UTS pensée par Patrick Mouratoglou, vite suivie par celle de la Rafa Academy qui veut devenir le centre d’entraînement de « déconfinement » presque officiel de l’ATP.

Une rupture car l’objectif au delà de permettre à ces champions de « matcher » est bien aussi de permettre aux fans sevrés d’images de tennis de pouvoir assister et participer à ce retour du tennis sur les courts via le streaming, l’internet, et l’ensemble des dispositifs des réseaux sociaux.

On peut alors tout imaginer, car techniquement tout est faisable, on arrive même à rêver de l’impossible, voir débarquer en hélico Roger Federer pour taper la balle avec Rafa Nadal à Mallorca, ou encore que Medvedev fasse de même du coté de Sophia Antipolis pour défier le « next gen » local : Stefanos Tsitsipas. Avec des affiches de cette dimension, il serait presque incongru que des plates formes comme Netflix, Amazon Prime ne posent pas un petit chèque et expérimentent grandeur nature le sport en streaming effaçant ainsi la traditionnelle retransmission tv qui semble déjà être d’un autre âge.