Quand on voit comment le Masters de Turin est parvenu à orches­trer la venue des stars du tennis masculin leur offrant un écrin incroyable, on a du mal à croire qu’une semaine aupa­ra­vant les meilleurs joueuses du monde jouaient en exté­rieur au Mexique dans un stade qui n’en n’était pas un, et dans des condi­tions clima­tiques épouvantables.

Que dire enfin de la phase finale de l’ex Fed Cup qui ressem­blait plus à des inter­clubs qu’à un cham­pionnat du monde. Forcément tous les fans avaient en tête la finale Australie‐France jouée dans un stade comble et une ambiance de folie en 2019 à Perth.…

Il est grand temps que les joueuses prennent le pouvoir ou du moins qu’elles puissent imposer quelques règles pour que les plus grands évène­ments du tennis féminin soient bien placés dans le calen­drier et puissent se jouer dans des enceintes de qualité.

C’est vital tant média­ti­que­ment qu’économiquement.