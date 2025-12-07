Tout juste monté en Pro A cette année, le club de Boulogne sur Mer a décroché ce samedi à Grenoble son premier titre de champion de France en dominant l’US Clermont 4 à 2. Auparavant, côté dames, Fontainebleau avait étrillé l’Entente Yonnaise de Tennis (4−0).
Si le premier titre de Fontainebleau est plus « classique », celui de Boulogne sur Mer est plus singulier.
En effet, l’équipe est composée de plusieurs joueurs de très haut‐niveau qui n’ont d’ailleurs pas tous pu participer à cette finale, on pense à Terence Atmane qui est le « leader » du team qui n’était pas sur le court ce samedi. Evidemment cela implique un budget conséquent, décrié par certains « puristes ».
Pour parvenir à décrocher ce titre, Boulogne sur Mer s’appuie donc sur Franck Paque, son mécène qui est aussi un grand passionné de tennis.
Franck, chef d’entreprise à succès ne semble pas lésiner sur les moyens à mettre en place pour se fixer des objectifs élevés.
Il est vrai que par le passé ce championnat a été un peu la propriété de « grands clubs » faisant partie du patrimoine tennistique tricolore. On pense à la Villa Primrose, au Tennis Club de Paris, au Tennis Club de Boulogne Billancourt ou encore au Paris Lagardère Racing.
Boulogne sur Mer qui succède à Quimperlé s’inscrit dans un autre registre. Dans un autre style que les Bretons, les hommes de Frank Paque ont su proposer une aventure sportive moderne et bien ancrée dans notre monde actuel.
Pour preuve, la mise en ligne par nos amis de Tennis Legend d’une web série au sein du team qui est très intéressante.
Le but, au delà de la visibilité accordée à la ville de Boulogne sur Mer, est bien de faire bouger les lignes et de susciter l’enthousiasme.
Tout cela peut faire grincer quelques dents notamment chez ceux qui pensent que le tennis leur appartient. La vérité est que cette victoire donne aussi plus de volume à une compétition qui mérite davantage de médiatisation.
Comme dirait l’autre, il y a ceux qui font et il y a ceux qui critiquent, même si la logique financière de cette compétition reste un sujet sur lequel il faudrait se pencher définitivement car il semble bien que tout est permis.
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 10:15