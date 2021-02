Nous avions eu un long entre­tien en 2012 avec Julien Boutter, le direc­teur du Moselle Open au sujet de Roger Federer. Notamment parce qu’il avait été celui qui l’a « accom­pa­gné » pour le pre­mier titre de sa car­rière. C’était il y a 20 ans, jour pour jour à Milan, ce jeu­di 4 Février 2021. On a donc déci­dé de vous pro­po­ser à nou­veau ce conte­nu car il reste d’actualité.

Tu gardes un sou­ve­nir vivace de ta finale à Milan, face à Roger Federer ?

Bien sûr, oui, je m’en sou­viens très bien, même si ça ne date pas d’hier (rires). Je me rap­pelle que je n’avais pas très bien joué cette semaine‐là, mais je savais aus­si que la sur­face était très avan­ta­geuse pour mon jeu. Ce tour­noi comp­tait dans mon calen­drier. Après avoir beau­coup lut­té dans les tours pré­cé­dents, je suis par­ve­nu à trou­ver mon rythme. Et ma qua­li­fi­ca­tion pour la finale était plu­tôt méri­tée. C’était la pre­mière de ma car­rière. A l’époque, Roger Federer était connu pour son talent, il était clas­sé dans le top 30, mais n’avait pas encore eu la chance de sou­le­ver un seul tro­phée. C’était aus­si le Federer des débuts. Sur cette sur­face rapide, il était très por­té vers l’avant. Je savais que le match allait être essen­tiel­le­ment une conquête de terrain.

Ce tour­noi, c’était un vrai tour­noi indoor…

Pour le coup, oui, on jouait sur du Taraflex, avec des balles vives. Les ins­tances inter­na­tio­nales n’avaient pas encore déci­dé de modi­fier la vitesse. Roger fai­sait par­tie de ces vrais atta­quants. Quatre fois sur cinq, il était en phase offen­sive. A la moindre occa­sion, il se ruait au filet et met­tait énor­mé­ment de pres­sion sur son adver­saire. Avec le recul, il avait un jeu cal­qué sur celui de Pete Sampras. Il cher­chait conti­nuel­le­ment à écour­ter l’échange. De plus, son ser­vice était très performant.

Dans quelle ambiance s’est jouée cette finale ?

Le tour­noi de Milan, qui n’existe plus main­te­nant, était vrai­ment un bel évé­ne­ment. Les orga­ni­sa­teurs aimaient le pro­to­cole. Je me sou­viens qu’avant de débu­ter, nous avions eu droit aux hymnes de chaque pays. C’était plu­tôt émou­vant. D’ailleurs, je ne me rap­pelle pas avoir enten­du la Marseillaise une autre fois pour l’un de mes matches ! (Rires) Aujourd’hui, un grand pays comme l’Italie n’a plus de tour­nois ATP dans la période indoor, je trouve ça un peu dommage.

C’était aus­si les débuts du sco­ring élec­tro­nique…

Oui, les arbitres com­men­çaient à uti­li­ser des boi­tiers. Et, comme pour toute petite révo­lu­tion, il y a eu quelques soucis…

De quel genre ?

C’est Lars Graf qui offi­ciait sur la chaise d’arbitre. Il ne m’a par­lé de ces petits pro­blèmes que cinq ou six années plus tard… Mais je dois bien avouer que je n’avais rien remar­qué durant mon match. Après coup, je trouve ça plu­tôt dingue !…

« Dingue » ? Pourquoi ? Tu ménages le sus­pense, là…

En fait, le duel était ser­ré. Je gagne le deuxième set au tie‐break, après avoir per­du le pre­mier. Et, comme j’avais com­men­cé à ser­vir dans le jeu déci­sif, j’aurais dû débu­ter le der­nier set à la relance. Or, j’ai com­men­cé à ser­vir alors que c’était au tour de Roger. Je ne dis pas que je l’aurais empor­té, mais je trouve ça plu­tôt drôle. Lars a été gêné de m’expliquer tout ça… Mais rassure‐toi, je lui ai par­don­né ! (Rires)

Ce n’est pas plus his­to­rique de l’avoir per­du, cette finale, avec le recul ? (Rires)

Tu es sérieux ? Tu rigoles ! (Rires) Quand tu es en finale, ton objec­tif, c’est de sou­le­ver la coupe. L’avantage de cette défaite, c’est que c’est moi qui ai déclen­ché sa fabu­leuse série (NDLR : Roger Federer compte, à ce jour, 76 titres sur le cir­cuit) – et que je le lui rap­pelle à chaque fois qu’on se croise ! Sans avoir créé un lien par­ti­cu­lier avec lui, c’est un vrai clin d’œil. De toute façon, ce mec est incroyable et d’une sim­pli­ci­té décon­cer­tante. Son autre grande qua­li­té, c’est qu’il a une mémoire folle. Il se rap­pelle de tous nos duels et même de cer­tains points. Roger aime le ten­nis, ça se sent. Ce sport res­pire en lui. Mais pour reve­nir à ta ques­tion, oui, avec le recul, ça me per­met­tra de racon­ter une his­toire à mes enfants. A l’époque, on savait qu’il était doué. Très doué, même. De là à pen­ser qu’il allait rem­por­ter autant de titres et res­ter au som­met aus­si long­temps… Ce n’était pas écrit !

Comment tu as accueilli son der­nier titre en Grand Chelem, à Wimbledon ?

Avec un cri de joie !… J’ai retrou­vé en demi‐finale, face à Novak, et en finale, le vrai Federer. Du moins, celui que j’aime.

Et c’est quoi, « le vrai Federer » ?

Celui qui rentre dans le court, celui qui cherche à faire mal. Et non celui qui te regarde dans les yeux en se disant qu’il va te battre à ton propre jeu. Comme Roger sait que le temps passe, j’ai l’impression qu’il a ten­dance à ne plus sur­jouer quand il est en dan­ger, mais à retrou­ver son ins­tinct. C’est cet ins­tinct ou, plu­tôt, cette capa­ci­té à inven­ter et à créer qui lui a réel­le­ment per­mis de deve­nir un grand cham­pion. Et plus que de men­tal, je parle de tech­nique, de prises de balles et de choix tac­tiques. Car, en‐dehors de ça, il pos­sède un calme décon­cer­tant. De ce point de vue‐là, c’est tou­jours un exemple, qu’il l’emporte ou qu’il rende les armes.

D’une cer­taine manière, comme tu le dis, les condi­tions de jeu dic­tées par le cir­cuit n’ont pas favo­ri­sé ce type de com­por­te­ment sur la deuxième par­tie de sa car­rière…

C’est vrai et je le déplore un peu. Le chan­ge­ment a été peut‐être trop radi­cal. Et inutile de dire que j’aime le ten­nis quand on attaque – c’était ma filière. Alors, quand je vois Roger mon­ter à nou­veau au filet, ça me fait vrai­ment plai­sir ! D’autant que c’est un sacré volleyeur.

Tu as sou­vent expli­qué que Roger man­quait d’audace, sur terre bat­tue…

Je reste per­sua­dé qu’il est un très grand joueur sur terre bat­tue. D’ailleurs, quoi qu’on dise, ses résul­tats le prouvent et il est né sur cette sur­face. Je me rap­pelle de sa der­nière finale, à Roland Garros, face à Rafael Nadal. Il avait démar­ré à 100 à l’heure, break en poche dans le deuxième set, après avoir asphyxié l’Espagnol dans le pre­mier. J’étais chaud bouillant et…

Et il a déci­dé de recu­ler un peu, de se lais­ser tor­tu­rer sur son revers. Dans un pre­mier temps, Rafael Nadal est reve­nu au score. Puis, il est pas­sé devant et la finale était ter­mi­née. Moi, c’est comme ça que j’ai ana­ly­sé ce match, vu des tri­bunes. Autant te dire que j’étais un peu énervé.

Pour toi, il est le plus grand de tous les temps…

Je vais être sin­cère : je suis com­blé, j’ai eu la chance de le jouer et aus­si de le battre (rires) (NDLR : en 1999, au Challenger de Grenoble, Boutter bat Federer 4–6 6–2 6–3). Aujourd’hui, il porte notre sport. Il a per­mis qu’il soit encore plus popu­laire. Roger est une icône, un homme de valeurs. Quand il va par­tir, il va y avoir un vide. Alors, quand je le vois aus­si moti­vé par les Jeux Olympiques à Londres, aus­si frin­gant sur ciment, j’espère juste qu’il pour­ra res­ter un petit peu plus de temps tout en haut du ten­nis mon­dial. Mais je pré­viens aus­si tout le monde… Profitez‐en, car, un jour, il sera bien obli­gé d’arrêter. A ce moment‐là, seules ses vic­toires et ses coups magiques demeu­re­ront éternels.