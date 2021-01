Ce same­di, la pla­nète ten­nis n’y a pas cru. En effet, on appre­nait que Gaël Monfils avait déci­dé de se sépa­rer de son coach l’Américain Liam Smith qui était son coach depuis décembre 2018.

Pour le rem­pla­cer, la « Monf » a fait le choix très auda­cieux d’en­ga­ger l’Autrichien Günter Bresnik, l’an­cien coach de Dominic Thiem mais qui s’est aus­si occu­pé de Boris Becker par exemple.

C’est une vraie sur­prise que le tri­co­lore ait fait de choix.

Il y a quelques jours, quand on a appris que l’Autrichien Richard Ruckelshausen allait être le capi­taine de l’é­quipe de France de Fed Cup, on a tout de suite appe­lé nos sources pour en savoir plus car le bruit cou­rait qu’il était donc le nou­veau coach de Monfils.

Et l’une d’entre elles avait été plu­tôt claire concer­nant les options prises par la « Monf » dans sa car­rière sur le sujet de l’en­traî­neur. « Je ne connais pas cet Autrichien, mais bon, tout est pos­sible avec Gaël. Il pré­fère sou­vent avoir un mec qui l’ac­com­pagne, qui lui porte son sac plu­tôt qu’un coach qui le pousse. Sauf peut‐être quand il avait été avec Roger Rasheed et comme par hasard c’est à ce moment qu’il a été le plus fort. C’est dom­mage car s’il y a bien un Français qui aurait pu gagner plu­sieurs tour­nois du Grand Chelem, c’est lui »

Voila un résu­mé franc et sin­cère de ce que l’on pense tout bas de la « Monf », sauf que le Français a trom­pé tout le monde en signant avec Gunter.

Il semble bien que cette année 2020 plu­tôt spé­ciale a per­mis à Gaël de défi­nir des nou­veaux objec­tifs pour sa car­rière. On ne peut que le féli­ci­ter et s’en réjouir.