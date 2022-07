N’est pas Kyrgios qui veut, et si l’Australien parle, il manque rare­ment de respect à son adver­saire. Il préfère s’en prendre à lui même ou à sa box comme c’était le cas lors de la finale de Wimbledon.

De l’autre côté, on a donc Bublik qui tente de se donner un look et un genre bad boy alors même que l’on connait clai­re­ment ses moti­va­tions qui se résument en un seul mot : le fric.

Très fier de le dire haut et fort à chaque fois qu’il le peut, Bublik s’en­ferme dans un rôle ridi­cule dont il sera constam­ment la victime.

Hier, lors de la finale face à Maxime Cressy, il est monté d’un cran en criti­quant constam­ment son adver­saire qui aurait été chan­ceux, comme si Maxime Cressy manque­rait de talent ou de cerveau.

« Il ne sait même pas ce qu’il fait. Croyez‐moi, il ne sait même pas s’il va y arriver ou pas… C’est vrai­ment ridi­cule, les gars. Ce n’est pas du tennis » a déclaré le Kazakh dans un temps chaud du 2ème set, mieux lors de la remise des trophées il a même conseillé à son adver­saire d’aller jouer au casino : « Tu as eu beau­coup de chance. Mets tout ton argent sur le rouge. Tu vas gagner gros. », des propos indignes d’un joueur de haut‐niveau d’au­tant que le parcours remar­quable de Maxime Cressy qui est passé par le circuit des univer­sités améri­caines mérite le respect.

Alors oui oui, la tactique de Maxime est figée mais c’est aussi ce qui fait sa force dans un circuit où l’on attend plus la faute de l’ad­ver­saire qu’on la provoque.