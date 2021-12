Ceux qui ont pris le temps de regarder le double entre la Serbie et le Kazakhstan compren­dront aisé­ment le jeu de mots du titre ci‐dessus.

Plus hier, qu’un autre jour, la Coupe Davis même dans la version « Piqué » a démontré qu’elle était surtout une compé­ti­tion par équipes.

Dans d’autres circons­tances, il est clair que Novak Djokovic, impec­cable en terme d’at­ti­tude et de qualité tennis­tique, aurait disjoncté telle­ment son parte­naire était sur certains moments chauds complè­te­ment à côté de ses pompes.

Nole a pris sur lui, même plus que ça, telle­ment les erreurs ou appré­cia­tions confir­maient que Cacic n’avait pas vrai­ment le niveau requis pour un match de cette impor­tance. Heureusement, en face, ce n’était pas non plus la panacée et la Serbie a pu se quali­fier pour les demi‐finales.

« Ce que j’ap­précie chez nous, c’est notre esprit d’équipe » a expliqué sur le court le numéro 1 mondial.

Face à Mektic/Pavic, Cacic devra donc forcé­ment monter en gamme pour réel­le­ment épauler son leader même si les Croates semblent intou­chables, espé­rons que Novak qui peut s’emballer garde ce calme « olym­pien » car c’est la seule solu­tion pour éviter un « drame ».