Dans le numéro 82 de We Love Tennis Magazine, nous avons compilé 22 cita­tions concer­nant Roger Federer. Cette double page résume l’en­semble de la carrière du Suisse dont les qualités sont nombreuses.

Au final, le choix d’en retenir une a été plus que diffi­cile mais parce qu’il est l’un des plus grands coachs de l’his­toire du sport trico­lore, on s’est dit qu’il fallait choisir celle de Claude Onesta.

Élégant

« Je recon­nais à Federer une classe et un stan­ding qui, dans le sport moderne, comparé aux basket­teurs et aux foot­bal­leurs, permettent de garder cette exem­pla­rité ; le tennis a su conserver cette forme d’image modèle et Federer le repré­sente parfai­te­ment. »

Claude Onesta, coach, ex‐entraîneur de l’équipe de France de hand­ball multi­mé­daillée.

La double dans son inté­gra­lité est dispo­nible dans la version numé­rique du magazine.

Le numéro 83 sortira pour la fin de l’année avec quelques surprises…