On peut apprécier certaines analyses de Nick Kyrgios, et il s’avère qu’elles peuvent être pertinentes. Il faut juste qu’elles se renouvellent.

Interrogé dans l’Herald Sun, quotidien australien, au sujet de son « ennemi » numéro 1 après Nadal, Nick a une nouvelle fois sorti sa théorie vaseuse pour évaluer le niveau d’un champion : « Je me moque du nombre de titres du Grand Chelem qu’il a gagnés, il ne sera jamais le plus grand parce que les deux fois où je l’ai affronté, il n’est pas parvenu à me dominer ? Or, celui qui ne peut me battre ne peut être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps »

Voila des mots qui limitent au final la portée des propos du joueur australien. Il serait bon qu’un troisième duel puisse avoir lieu. En cas de victoire de Djokovic, on serait amusé de voir la réaction de Nick.

Si tout va bien, avant que l’un des deux ne stoppent sa carrière, on devrait avoir la chance d’assister à ce spectacle.