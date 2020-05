Après le top 3 du confinement, penchons-nous sur ceux qui ont été invisibles. Au niveau tricolore pendant ce confinement, il est en effet difficile de trouver des traces d’Ugo Humbert. Quant à Adrian Mannarino et Gilles Simon, ils nous ont gratifié d’une seule intervention dans le cadre du programme Home of Tennis de la Fédération française de tennis.

Si on élargit le concept à la planète tennis, on ne peut pas dire que Daniil Medvedev ait été aussi présent pendant le confinement que lors de sa fin de saison 2019, il en va de même pour un joueur comme Denis Shapovalov dont on attendait beaucoup mieux sur les réseaux sociaux.

En revanche, Vasek Pospisil, assez méconnu du grand public, est vraiment devenu une figure du tennis mondial. Membre du conseil des joueurs, très à l’aise dans ses prises de paroles, le Canadien n’a pas hésité à briser l’omettra et à distiller des informations exclusives pour faire avancer le débat plus que pour se mettre en avant.