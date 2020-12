Hier, nous avons publié un texte dont le titre était « Alizé Cornet, reine de la défaite sur la décennie« .

Le texte a ému ses fans et notre communauté car il a été mal interprété.

La statistique mise en avant est tout simplement le nombre de défaites accumulées lors de la dernière décennie. C’est totalement factuel. Il ne s’agissait pas de remettre en cause le niveau de performance de la joueuse tricolore.

Mais certains ont voulu nous accuser de lui manquer de respect alors même que nous nous efforçons simplement et quotidiennement de vous proposer de suivre l’actualité du tennis et de ses coulisses. Nous sommes habitués.

We Love Tennis est né il y a dix ans, notre objectif n’est pas de créer un mauvais buzz. Notre passion pour ce sport s’articule autour de notre site Web mais aussi de notre magazine gratuit diffusé dans les clubs, magasins, etc…

On en profite d’ailleurs pour vous remercier car depuis le mois de septembre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le net, et cela est une vraie fierté.

La fin d’année s’annonce palpitante avec les WLT Awards mais aussi notre « débriefing » du livre de Gilles Simon où on sait déjà que l’on va nous accuser d’avoir une dent contre Gilou. On aurait voulu rédiger cela dans le n°76 de We Love Tennis Mag mais la crise sanitaire ne nous le permet pas.

Cerise sur le gâteau, on vous proposera aussi un petit entretien avec notre coach de l’année, Emmanuel Planque.

Et pour clore le débat, voici une autre statistique, celle du pourcentage de victoires d’Alizé dans sa carrière qui est de 51,4 %. Caroline Garcia étant à 55,7 % et Kiki Mladenovic à 49 %.