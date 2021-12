L’ensemble des membres de la rédac­tion de We Love Tennis ont donc désigné leur coup de coeur pour cette année 2021. Edité dans un premier temps dans le maga­zine We love, nous vous les propo­sons sur le site en ce début de semaine.

« Nadal mène 6–3, 3–6, 6–5 face au numéro 1 mondial pour cette demi‐finale tant attendue à Roland‐Garros. Il s’offre même une balle de set presque syno­nyme de victoire. Sur ce point crucial, décisif, Novak ose l’amortie presque parfaite. Un instant, Rafael Nadal s’est vu le set en poche, tout près de la victoire, tout près de la finale et donc tout près du 21e titre. Le Serbe, lui, a tenté l’impossible, l’incroyable, et la réus­site ou le destin lui a souri. Par la suite, il recolle et s’impose dans le tie‐break, puis pose Rafa dans le 4e set. Le voilà qui vise son 19e sacre, alors que Rafa, un peu bougon, balbutie quelques mots en confé­rence de presse tout en se disant : 1 000 fois Nole peut tenter cette amortie, 999 fois elle ne sera pas aussi déci­sive… Comme quoi l’histoire peut quel­que­fois faire des clins d’œil aux plus auda­cieux. Et ce soir‐là, force est de constater que Nole avait une bonne étoile, un ange gardien qui l’abandonnera quelques mois plus tard au pays du Soleil‐Levant »