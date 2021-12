Voici le 3ème coup de coeur de la rédac­tion pour l’année 2021. Ce texte a été édité dans le numéro 79 de We Love Tennis qui est dispo­nible en ligne gratuitement.



« La crise du Covid, qui a forte­ment impacté le monde du tennis en 2020, n’aurait-elle pas fina­le­ment régé­néré le circuit masculin ? Novak Djokovic, avec trois Grands Chelems à son actif en 2021 (Open d’Australie, Roland‐Garros, Wimbledon), reste ultra­do­mi­na­teur, me direz‐vous. C’est vrai, et ça n’est sûre­ment pas terminé. Mais c’est surtout à la recons­ti­tu­tion d’un véri­table Big 3 (comme à la grande époque) que nous avons assisté cette année. Avec Daniil Medvedev d’abord, solide dauphin du Serbe et qui, malgré une gestuelle peu acadé­mique et des progrès qui se font attendre sur herbe et sur terre battue, est parvenu à remporter son premier tournoi du Grand Chelem (US Open). Plus éton­nant peut‐être, Alexander Zverev a enfin réussi à gommer les failles de son jeu agressif et puis­sant (et notam­ment ses crises de doubles fautes) pour engranger les titres majeurs »