Voici le 4ème et dernier coup de coeur de la rédac­tion publié dans le numéro 79 de We Love tennis Magazine, numéro dispo­nible en ligne gratuitement.

Comment ne pas évoquer le nom de la pétillante Canadienne après cette saison 2021 ? Lauréate de son tout premier titre WTA en mars sur le tournoi de Monterrey et auteure d’un parcours fantas­tique à l’US Open jusqu’en finale après s’être offert, s’il vous plaît, Osaka, Kerber, Svitolina et Sabalenka, Leylah a presque tout emporté sur son passage. Le top 20 mondial et le cœur des fans. Cette finale perdue face à Emma Raducanu restera peut‐être le petit point noir de sa saison, mais comment être insen­sible face à ce phéno­mène ? Seulement âgée de 19 ans, la gauchère n’a pas unique­ment épaté par son talent et sa fougue sur le court où elle a fait lever des centaines de fois le public new‐yorkais en fusion devant ses exploits et ses poings levés au ciel durant la quin­zaine. Elle a aussi affiché une matu­rité, une authen­ti­cité ainsi qu’une élégance sans pareilles devant le micro du stade Arthur‐Ashe et les milliers de spec­ta­teurs venus assister à l’affiche fémi­nine de l’année. Forcément déçue d’être passée si proche du Graal, la jeune Leylah, avec une voix à la fois sanglo­tante et déter­minée, a défi­ni­ti­ve­ment conquis le cœur de tous les habi­tants de la Grosse Pomme et des fans du monde entier en ce 11 septembre 2021, soit vingt ans jour pour jour après les terribles atten­tats de 2001 : « J’espère pouvoir être aussi forte et rési­liente que New York l’a été ces vingt dernières années. » Difficile de ne pas l’aimer !