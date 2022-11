La Coupe Davis est morte sauf pour les joueurs présents à Malaga.

Du coup, il s’agit quand même d’y croire.

Dans ce registre là, l’Australie a fait le boulot hier en domi­nant les Pays Bas.

A la sortie du court après avoir remporté le point de la victoire, Alex de Minaur a donc ressorti un discours que personne n’au­rait rogné lors de la grande époque du Saladier d’Argent.

Dans le contexte actuel, c’est presque un hors sujet…

« C’était un combat d’enfer. Jordan Thompson est venu ici et a joué de tout son cœur. Il m’a vrai­ment donné envie d’y aller et de tout donner. C’est formi­dable pour nous d’être sur le terrain pour repré­senter l’Australie, et je suis très fier de faire partie de cette équipe. Nous avons un team incroyable. Chacun des joueurs se soutient mutuel­le­ment et c’est un honneur de faire partie de cette équipe. Vous jouez pour votre pays, vous jouez pour bien plus que vous‐même. C’est un autre type de passion, un autre type de fierté, et je vais tout donner à chaque fois que j’en­trerai sur le terrain et que je repré­sen­terai l’Australie, car c’est ce que repré­sente cette équipe »