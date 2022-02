Après trente mois d’inac­ti­vité, Juan Martin Del Potro sera de retour la semaine prochaine chez lui dans l’ATP250 de Buenos Aires.

C’est une très bonne nouvelle pour le tennis mais aussi un vrai exemple de pugna­cité, de rési­lience, d’humanité.

Blessé tout au long de sa carrière, Juan Martin n’a jamais renoncé, et son parcours force le respect d’au­tant qu’à chaque come back il a confirmé que son talent était intact et que si sa santé le lais­sait un peu tran­quille il était l’un des joueurs les plus perfor­mants de sa génération.

A ce sujet, on se souvient forcé­ment de son match en 5 sets en finale de la Coupe Davis face à Marin Cilic, de son épopée héroïque aux jeux de Londres en 2012. In peu moins de sa victoire à l’US Open face à Roger Federer en 2017 où Juan Martin gonflait un peu trop ses muscles.

Un peu plus tard, la vie l’a rendu plus humain, plus humble aussi et il a débuté une nouvelle vie, celle qui en fait aujourd’hui un chou­chou incon­tes­table dans tous les stades du monde entier

Au fil du temps, Juan Martin est devenu un symbole, un refuge. Le revoir sur un court est un petit miracle, un rêve éveillé car même si son corps a été meurtri, la vitesse de son bras en coup droit n’a pas changé.