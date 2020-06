Il y a deux façons d’analyser la situation actuelle liée aux annonces faites par Grigor Dimitrov et Borna Coric, testés positif au Covid-19.

La première consiste à expliquer que c’est la conséquence de comportements inappropriés et qu’au final cela était presque visible. Que le « tabou » autour de l’idée qu’un joueur puisse contracter le virus n’existera plus, que la « positivité » d’un athlète n’engendre pas automatiquement celle de tout son entourage. Que cette situation permet aussi d’anticiper les choses avant que le circuit reprenne début août (le 14 août à Washington).

La seconde remet aussi le virus au centre du débat puisque la Serbie et la Croatie n’étaient pas des pays très touchés par le Covid-19. Cela renforce l’idée que les conditions sanitaires ne peuvent être prises à la légère et qu’elles doivent être « drastiques » pour éviter une mauvaise publicité de ce genre mais aussi pour que les joueurs et les joueuses ne rentrent pas dans une forme de psychose.

En conclusion, et si l’on veut être vraiment positif, il vaut mieux que cela arrive maintenant que début août…