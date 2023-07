Hier malgré le score, Novak Djokovic a vécu un moment très difficile.

Cela avait débuté dès dimanche quand il a compris qu’Hubert Hurkacz allait lui balancer des missiles en première mais aussi seconde, qu’il allait se présenter au filet dès que la situa­tion allait se présenter à lui.

Ce type de jeu que l’on appel­lera à la « Goran Ivanisevic » est un petit calvaire pour le Serbe qui aime le rythme, les échanges, et le duel psycho­lo­gique qu’il installe au fil des points importants.

Face à Hubert, jamais ce climat n’a existé. On a assisté à un beau duel de ball trap où les coups faisaient au maximum quatre frappes.

Il n’y a qu’à voir la réac­tion de Djokovic à l’issue de la perte du 3ème set pour comprendre que le Serbe se savait en grand danger et surtout qu’à l’in­verse de 90% de ses duels, il ne maitri­sait pas grand chose, que le passing n’est pas son meilleur coup.

C’est bien pour cela que cette victoire est un immense soula­ge­ment et que les prochains duels seront plus simples à aborder même s’il s’agit de Rublev, Sinner, et proba­ble­ment Alcaraz.

Face au tennis de ces cham­pions, Nole pourra s’ex­primer et c’est en général là où il est le meilleur.…