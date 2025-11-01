Comment comprendre la participation de Novak Djokovic à l’improbable ATP250 d’Athènes ?
Il suffit d’imaginer que lors de son installation en Grèce facilitée par le gouvernement, Novak ait mis dans le panier de la mariée cet engagement. Du coup, difficile de ne pas jouer le jeu et de nous faire croire que cet évènement est important pour lui.
💪 Djokovic getting ready for Athens pic.twitter.com/sKJzg0JKXq— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 31, 2025
Transformer en « VRP » de luxe alors que Stefanos a lâché l’affaire, Novak devrait au moins aller en finale pour que la fête soit belle et éviter l’incident diplomatique.
Avec l’arrivée en dernière minute de Lorenzo Musetti, le plateau a pris un peu de volume mais la tête de série numéro 3 est quand même juste est 27ème, il s’agit de Luciano Darderi.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 12:04