Les avocats du Serbe se sont battus durant qutre heures pour tenter de démon­trer que Novak Djokovic ne mettait pas en danger la « santé » du tournoi, du pays et que son compor­te­ment n’al­lait pas produire des « soulèvements ».

Visiblement, ils n’ont pas été convain­cants puisque la Cour Fédérale, lors­qu’elle a rendu son verdict final, a bien évoqué un risque pour la santé du pays mais aussi un autre concer­nant l’ordre public faisant sûre­ment réfé­rence à la dernière sortie du Serbe de son hôtel où ses fans avaient été plutôt démonstratifs.

On ne va pas ici polé­mi­quer sur la déci­sion de cette Cour.

En revanche, on sait déjà que le Serbe sera à Roland‐Garros, et qu’il n’y aura heureu­se­ment pas ce genre de problèmes.

On verra aussi ce qu’il se passera à Miami ou encore à Indian Wells.

Quoi que l’on dise, l’Open d’Australie sans Novak Djokovic c’est un peu comme un Roland‐Garros sans Nadal ou un Wimbledon sans Federer. Il était l’im­mense favori, il a déjà triomphé neuf fois et visait une 10e couronne historique.

Pour le reste, ne nous inquié­tons pas, cette affaire va le rendre plus solide, plus fort, et plus motivé encore pour conti­nuer à pour­suivre une carrière excep­tion­nelle dans tous les sens du terme.