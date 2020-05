Maitriser sa communication est un art difficile surtout quand on a décidé de s’éloigner un peu de son expertise. Si Rafael Nadal avait très bien commencé son confinement en nous faisant régulièrement vivre des moments simples de sa vie chez lui avec sa soeur, à ce titre, son tennis sur sa terrasse avec elle restera dans les annales. Par la suite, la star espagnole, très touchée par ce qu’il se passait dans son pays, a commis quelques gaffes.

La plus importante fut sa déclaration autour de son incompréhension de ne pas pouvoir s’entraîner alors que certains de ses compatriotes pouvaient aller travailler. Cela a mis le feu aux poudres et même si Toni Nadal a essayé de le défendre, le mal était fait. Enfin, on ne reviendra pas ici une nouvelle fois sur son obstination à répéter que la saison est terminée car elle ne prend pas en compte des données sanitaires simples qu’il ne semble pas maitriser.

Dans un autre registre, mais finalement sur le même rythme, Novak Djokovic a démarré ce confinement avec beaucoup de douceur et d’humour avant de sombrer dans le grand n’importe quoi invitant sur son compte Instagram des proches venus faire un peu de pub pour des méthodes de concentration, de maitrise des émotions et de méditation plus que discutables. Vivement que ces deux immenses champions se retrouvent sur le court car c’est là que leur vrai talent excelle le plus.