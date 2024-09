On le sait, Novak et Roger ne sont très proches.

Cependant le Serbe était bien présent lorsque le Suisse a quitté sa révé­rence en 2022. C’était sa deuxième parti­ci­pa­tion après celle à Chicago en 2018.

Son absence cette semaine à Berlin est donc plutôt logique si on compile quelques informations.

D’une part cette épreuve réunit des joueurs qui sont « invités » et qui n’ont pas forcé­ment gagner leur quali­fi­ca­tion sur le terrain ce qui va un peu à l’en­contre du discours de son asso­cia­tion des joueurs qui prône plus de justice.

D’autre part le Serbe et son label Goat semble main­te­nant un peu surdi­men­sionné surtout qu’il ne veut plus passer de temps sur les courts.

En revanche, certains parle­ront forcé­ment d’argent en évoquant sa présence lors de l’in­dé­cente exhi­bi­tion Six Kings Slam orga­nisée à Ryad du 16 au 19 Octobre où le prize money ridi­cu­lise tout ce qui a été déjà produit.

En effet chaque parti­ci­pant gagnera 1,5 millions d’euros pour leur présence et un bonus de 6 millions sera versé au vain­queur. La prime pour chaque joueur à la Laver Cup en cas de victoire est de 250.000 dollars même si des garan­ties sont négo­cier en one to one pour la venue de certaines stars.

Les 6 joueurs annoncés et il ne devrait pas y avoir de forfaits sont : Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev et..Holger Rune…

NB : On précise que le Deutsche Mark n’existe plus puisque l’Euro est la monnaie euro­péenne. Il a été employé dans le titre pour faire une pirouette.