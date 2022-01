L’affaire Novak Djokovic confirme quoi que l’on dise que le gouver­ne­ment austra­lien est à la ramasse.

On ne peut accepter qu’un état mette une règle d’exemp­tion en place si celle‐ci n’est plus « légale » lors­qu’il s’agit du meilleur joueur du monde, que cela peut créer une frus­tra­tion, voir plus au sein d’une popu­la­tion qui a été maltraitée depuis des mois et qui a subi des restric­tions dignes d’une dicta­ture d’un autre âge.

On ne peut égale­ment faire du vaccin un argu­ment tout à fait solide à 100%, ce que l’on aurait tous souhaité, main­te­nant que l’on en connait ses forces et ses limites.

Ceci dit, on peut comprendre que l’exemple serbe puisse servir à expli­quer à sa popu­la­tion : « Vous avez fait des efforts, il n’y aura pas de privilèges »..

Or, à ce moment là, il n’au­rait pas fallu créer un sytème de déro­ga­tions dont certains joueurs ont pu béné­fi­cier sans être traités comme des criminels.

Djokovic a connu la guerre dans son pays, Djokovic a connu les sifflets de Wimbledon, Djokovic a connu le mépris…

Plus que n’im­porte quel autre sportif moderne, le Serbe sait mieux que quiconque « que ce qui ne te tue pas te rend plus fort »

Spinoziste, adepte de la joie, Nole revient à Nietzsche, le temps d’un début d’année 2022.

Pour le reste, cette épreuve lui donnera une force insub­mer­sible, celle qui lui permettra de devenir le plus grand joueur de ce sport pour l’éternité.…