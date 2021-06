Nous avions posé le débat du GOAT dans notre dernier maga­zine car il nous avait semblé impor­tant de marquer le coup.

Vu les circons­tances, le calen­drier, il était évident que ce Roland‐Garros allait marquer un tour­nant dans l’his­toire de notre sport préféré. Et le moins que l’on puisse dire c’est que c’est vrai­ment le cas. En rempor­tant le tournoi Novak Djokovic n’est plus à un titre de ces deux rivaux Rafael Nadal et Roger Federer.

Or, il est évident que l’année qui sépare Nole à Rafa va peser de tout son poids, et que Roger qui fêtera ses 40 ans en août a un physique de porcelaine.

Comme le précise très bien Mats Wilander dans sa chro­nique, seul le Serbe a un jeu qui peut se marier à toutes les surfaces. Si l’on reprend les propos de Nole sur le podium où il expli­quait vouloir revenir au moins deux fois encore à Roland‐Garros cela signifie qu’il jouera au moins encore poten­tiel­le­ment 8 tour­nois du Grand Chelem, minimum.

Autant dire 8 chances de remporter encore des titres et de creuser l’écart avec un Rafa qui ne pourra compter logi­que­ment presque que sur l’ocre, et un Federer dont le seul salut passe par le gazon.

Si l’on met dans la balance le fait que Medvedev peut être injouable sur dur, que Tsitsipas a prouvé son talent sur la terre, que Zverev est en embus­cade, le cours de mathé­ma­tique risque d’être rapi­de­ment une vieille histoire.

Alors, on se dit que quand Djokovic en sera à 21, voir 22, sa seule moti­va­tion serait d’aller cher­cher Serena Williams, il en est capable car ce cham­pion est capable de tout.…