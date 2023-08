Une fois de plus l’at­ti­tude du Serbe lors de son duel face à Carlitos en finale de Cincinnati va entrainer son lot de commen­taires et de suspicions.

Mourant au début du second set alors qu’il était mené et breaké 2 à 1, Nole a demandé à être ravi­tailler avec sa fameuse boisson magique.

L’effet fut presque immé­diat puis­qu’il repris un peu plus tard le service de son adver­saire pour s’of­frir un tie‐break où il sauva une balle de match.

On notera aussi ses deux pauses pipi à la fin de chaque manche, les rebonds inter­mi­nables sur son service en première et en deuxième ainsi qu’un body langage durant presque toute la partie où, très souvent, on avait l’im­pres­sion qu’il allait s’ef­fon­drer sur chaque frappe.

L’ensemble compose donc un cock­tail explosif pour ceux qui ne supportent pas Novak. Cela attise aussi le feu pour ceux qui commencent à l’apprécier.

Il est vrai et on ne peut le nier que jamais Rafa ni Roger n’ont eu cette « audace ».

L’erreur de Carlos a été d’y croire et peut‐être de se relâ­cher mentalement.

Heureusement pour lui, il ne s’agit « que » d’une finale en Masters1000.

Carlitos est donc prévenu.

Une fois ses larmes séchées, il aura le temps de comprendre ce qui est arrivé, c’est juste le métier qui rentre.

Pour Nole, il faudra vrai­ment éviter de consulter les réseaux sociaux jusqu’au début de l’US Open, histoire de garder une forme de zénitude…