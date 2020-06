Dans une interview accordée à la BBC, Judy Murray, la maman des frères Andy et Jamie explique que le circuit devrait purement s’arrêter en 2020 pour repartir en 2021 sur des bases saines.

Or cette théorie n’est pas plus convaincante que celle qui consiste à repartir dans un mois.

En fait, pour faire plus simple la volonté doit venir des joueurs.

Or pour l’instant les intérêts sont totalement divergents et les stars vont empiler des exhibitions alors que les joueur de « second rang » bancs vont attendre bien au chaud chez eux.

Aujourd’hui, on a même l’impression que le Covid-19 est presque un « prétexte » pour laisser pourrir une situation qui était déjà ingérable.

Demain, l’ATP devrait communiquer sa décision. Elle avait précisé au préalable que chaque joueur pouvait par la suite prendre la décision qui lui convenait le mieux.

Même si en coulisses, on imagine qu’il y a eu des vraies tractations, il sera intéressant de compter les absences, et les noms des champions qui vont décider de reprendre le circuit si celui repart vraiment.