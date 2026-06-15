Il y a des années où le choix des invi­ta­tions s’im­pose à lui même, et il y a d’autres éditions où il faut se creuser les méninges.

Pour 2026, le comité d’or­ga­ni­sa­tion va devoir faire des choix et le casting est plutôt démentiel.

Si le cas de Dan Evans est un clas­sique en tant que régional de l’étape, la situa­tion est diffé­rent pour la « quin­tette » restante d’au­tant que ces joueurs ont tous été top 10 et au moins demi‐finaliste en Grand Chelem.

Il faudra donc tran­cher et les critères seront nombreux comme le passé à Wimbledon, le pouvoir d’at­trac­tion média­tique, voir même la qualité du tennis proposé.

Quel que soit la déci­sion des orga­ni­sa­teurs, on sait déjà qu’ils ne vont pas expli­quer leur choix ou faire du buzz.

Par le passé, il y a eu quelques surprises et la presse brit­tan­nique souvent critique n’était jamais monte sur ses grands cheveaux.