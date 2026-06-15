Accueil Le blog de la rédac'

Evans, Kyrgios, Dimitrov, Wawrinka, Berrrettini, Monfils, le casting fou des fameuses wild cards, faites‐vos jeux !

Par
Laurent Trupiano
-
936

Il y a des années où le choix des invi­ta­tions s’im­pose à lui même, et il y a d’autres éditions où il faut se creuser les méninges. 

Pour 2026, le comité d’or­ga­ni­sa­tion va devoir faire des choix et le casting est plutôt démentiel. 

Si le cas de Dan Evans est un clas­sique en tant que régional de l’étape, la situa­tion est diffé­rent pour la « quin­tette » restante d’au­tant que ces joueurs ont tous été top 10 et au moins demi‐finaliste en Grand Chelem. 

Il faudra donc tran­cher et les critères seront nombreux comme le passé à Wimbledon, le pouvoir d’at­trac­tion média­tique, voir même la qualité du tennis proposé. 

Quel que soit la déci­sion des orga­ni­sa­teurs, on sait déjà qu’ils ne vont pas expli­quer leur choix ou faire du buzz. 

Par le passé, il y a eu quelques surprises et la presse brit­tan­nique souvent critique n’était jamais monte sur ses grands cheveaux. 

Publié le lundi 15 juin 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥