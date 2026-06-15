Il y a des années où le choix des invitations s’impose à lui même, et il y a d’autres éditions où il faut se creuser les méninges.
Pour 2026, le comité d’organisation va devoir faire des choix et le casting est plutôt démentiel.
Si le cas de Dan Evans est un classique en tant que régional de l’étape, la situation est différent pour la « quintette » restante d’autant que ces joueurs ont tous été top 10 et au moins demi‐finaliste en Grand Chelem.
Il faudra donc trancher et les critères seront nombreux comme le passé à Wimbledon, le pouvoir d’attraction médiatique, voir même la qualité du tennis proposé.
Quel que soit la décision des organisateurs, on sait déjà qu’ils ne vont pas expliquer leur choix ou faire du buzz.
Par le passé, il y a eu quelques surprises et la presse brittannique souvent critique n’était jamais monte sur ses grands cheveaux.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 09:20