Si l’on s’at­ten­dait à des infor­ma­tions peu embal­lantes concer­nant l’état de santé du Suisse, on ne s’ima­gi­nait pas que les nouvelles allaient être aussi négatives.

On peut d’ailleurs admirer le calme avec lequel Roger annonce tout cela car il est évident que la situa­tion est grave concer­nant la fin de sa carrière.

D’ailleurs, le Suisse n’en parle pas vrai­ment. Il évoque surtout la volonté de pouvoir être « actif comme une personne normale », ce qui en dit long sur sa « douleur ».

Il évoque aussi son âge, et la dureté de subir une opéra­tion de ce type quand on est un joueur de haut‐niveau, l’in­cer­ti­tude que cela engendre en terme de capa­cité à revenir sur un court pour y faire son métier.

Au sujet de sa réédu­ca­tion, et des béquilles, il parle de plusieurs mois, sans préciser une date butoir : « Je serai sur des béquilles pendant des semaines et je serai absent du circuit pendant des mois ».

Bref, tout est un peu catas­tro­phique, et il faut vrai­ment être opti­miste pour croire à un vrai retour.

Seule l’idée d’une forme de « retour » sous forme d’un extra­or­di­naire jubilé semble presque probable…

Mais on se dit avec sincé­rité que Roger mérite mieux que ça. A vrai dire, seul lui sait vrai­ment ce matin quel sera son avenir en tant que joueur de tennis et quoi qu’il arrive, il restera une icône, un modèle, et un cham­pion d’exception.