Beaucoup de spé­cia­listes ima­ginent ce que Federer va nous pro­po­ser en terme de jeu quand il sera de retour. Le pre­mier à avoir eu cette démarche a été Jim Courier. Sa théo­rie était de consi­dé­rer que Roger allait jouer de façon plus offen­sive, pour se ména­ger et évi­ter les longs ral­lyes. Théorie reprise en par­tie par l’an­cienne n°1 bri­tan­nique Annabel Croft : « Federer a eu le temps de réflé­chir à sa stra­té­gie pour 2021. Il a tou­jours été très intel­li­gent dans son entraî­ne­ment et sa pro­gram­ma­tion, donc cela ne me sur­pren­drait pas qu’il concentre son jeu sur des for­mats courts où il sera très créa­tif et offen­sif. S’il veut se battre pour les meilleurs, je pense qu’il faut qu’il évite les « batailles » qui durent trop long­temps. De toute façon c’est dans sa nature d’être agres­sif, de cher­cher à gagner des points rapi­de­ment, de réa­li­ser ses fameux chip and charge ».

Si cette théo­rie se tient et semble la plus logique. De notre côté, on pense juste que Roger Federer fera du Federer. C’est à dire jouer juste en fonc­tion de sa forme, et son adver­saire. Et cela ne pour­ra se résu­mer à « j’at­taque tous azimuts ».