Hier, sur les réseaux sociaux, il y avait une forme de rési­gna­tion du côté des fans du Suisse. Un peu comme si tout ce qui se passait était normal, presque logique.

L’annonce de son forfait pour Toronto et Cincinnati n’a fina­le­ment ému personne. C’était presque un non évène­ment, et c’est cela qui est inquiétant.

C’est d’ailleurs assez éton­nant que ce ne soit pas Roger Federer lui même qui ait pris le temps d’ex­pli­quer cette déci­sion. Au lieu de cela, c’est un commu­niqué très court de l’ATP qui a été édité sans que l’on puisse inter­préter quoi que ce soit.

Alors on peut aujourd’hui tout imaginer et même le pire.

Est‐ce que Roger va jouer l’US Open ?

Est‐ce qu’il va revenir que pour sa Laver Cup ?

Le flou est total quand à la nature de sa bles­sure et surtout la durée de sa conva­les­cence. Ce qui est avouons‐le très rare dans la carrière du Suisse qui a toujours pris un vrai soin à donner des infor­ma­tions précises, à jouer le jeu de la transparence.

Espérons donc que le Suisse prenne la parole dans les prochains jours…