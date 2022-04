Si Djokovic n’a pas tardé à se prononcer concer­nant l’af­faire Wimbledon, il faut bien avouer que le silence de Federer et Nadal devient presque gênant.

Si Roger Federer a fait un don de 500 000 dollars à l’Ukraine cela n’in­clut pas l’idée de ne pas défendre ses collègues de travail.

Il en va de même pour le « gentil » Rafael Nadal dont la géopo­li­tique est visi­ble­ment une science inconnue. À ce sujet, on se souvient amère­ment de sa récente visite à l’an­cien roi d’Espagne lors de l’ex­hi­bi­tion d’Abou Dabi. C’était d’ailleurs la première sortie offi­cielle de Juan Carlos depuis son exil en juin 2020.

Deux poids, deux mesures, et deux cham­pions dont le charisme et l’aura devraient servir des causes justes et pas unique­ment le cirque d’un marke­ting poli­ti­que­ment correct, esthé­tique, mais qui ne marquera ni l’his­toire, ni les cœurs.