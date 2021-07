On ne peut ici blâmer Roger Federer qui a décidé de ne pas se rendre aux Jeux Olympiques de Tokyo qui tournent à la mascarade.

Si sa déci­sion est logique, son expli­ca­tion est sûre­ment plus diplo­ma­tique et politique.

Il aurait été fina­le­ment impos­sible au héros de la nation Suisse de justi­fier sa déci­sion qu’avec l’ar­gu­ment déjà très rece­vable de subir à nouveau une bulle sani­taire stricte loin de sa famille.

Quand Roger avait pointé les Jeux comme un objectif prin­cipal de sa saison, il pensait forcé­ment à cet évène­ment joyeux qu’il avait déjà vécu avec un village olym­pique convi­vial et des tribunes pleines à craquer.

Or, ces Jeux Olympiques n’au­ront pas lieu, et après une petite réflexion, le Suisse a donc jeté l’éponge arguant une bles­sure invé­ri­fiable pour éviter une polé­mique inutile en Suisse où il reste l’homme le plus impor­tant du pays.

C’est un choix stra­té­gique bien pensé et surtout qui lui appar­tient totalement.

Maintenant, on a hâte de la revoir sur un court.

Pour le moment, la date n’a pas été communiquée.