Hier, nos confrères ont publié une petite inter­view réalisée avec la joueuse fran­çaise.

Assez dense, cet entre­tien nous apporte beau­coup d’in­for­ma­tions sur l’état d’es­prit dans lequel se trouve en ce moment Caroline Garcia. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cela n’est pas rassurant.

Si tout le monde avait applaudi des deux mains sa sépa­ra­tion avec son père pour l’Espagnol Gabriel Urpi, il semble bien qu’il y a de l’eau dans le gaz : « Ce n’est pas prévu pour l’ins­tant que Gabriel revienne sur les tour­nois. On était sur du provi­soire, en tout cas il était là pour la saison sur terre battue. Pour la suite, on n’était pas trop sûr, il a un enga­ge­ment avec l’Académie Nadal. Et, pour l’ins­tant, on va dire que nos calen­driers ne collent pas » a expliqué la Française qui a aussi précisé avec une certaine désin­vol­ture qu’elle ne savait pas si elle avait encore un parte­na­riat avec l’aca­démie de Rafael Nadal : « Je ne sais pas. Je fais mon truc, je fais un mix (rires) »

Enfin, vu que sa maman était présente à Genève, elle a aussi précisé qu’elle était son rôle : « C’était l’oc­ca­sion d’être avec elle. Elle était avec moi à Hambourg. Ça fait du bien. C’est diffé­rent. Parfois, dans certaines périodes, on a plus besoin de quel­qu’un pour l’af­fectif, qui est là pour vous. En ce moment, il y a des choses qui ne se passaient pas comme prévu et ça fait du bien d’être avec elle »

Dernier point..le papa n’est pas très loin comme on pouvait s’en douter : « Il me donne toujours des conseils parce qu’il me connaît énor­mé­ment par rapport à mon jeu »

…on a compris.…