On ne va pas blâmer Julien Bennetteau, ni les joueuses présentes en Sardaigne qui ont tenté avec leur niveau du moment et leur courage de main­tenir l’Equipe de France dans le groupe mondial.

En effet, tout a une fin, et le miracle des fran­çaises n’est pas éternel d’au­tant qu’elles l’ont conservé de la meilleure des manières en 2019 en rempor­tant à la surprise géné­rale le trophée en Australie.

Ce miracle était celui qui cache une forêt, celle où l’on ne trouve malheu­reu­se­ment peu de futures cham­pionnes capables de remplacer des pion­nières quelques peu usées par la vie du circuit et certaines sollicitations.

Garcia, Mladenovic, Cornet, et jadis Parmentier ont tenu la baraque, il serait donc temps que les espoirs prennent le relais et même si cela doit passer par des duels épiques contre des nations de second rang.

Il n’y a que comme cela que les Bleues seront à nouveau dans le coup d’une compé­ti­tion dont la noto­riété ne casse pas la baraque.