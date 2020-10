Hugo Gaston est un amoureux du tennis, et comme il le dit cette passion est venu très vite envahir sa vie. Ce parcours est symbolique mais aussi très représentatif du pourquoi et comment on espère devenir un champion de tennis : « J’ai commencé, parce que mon père était un président de club de tennis et j’adorais jouer. J’aime ce sport et j’ai continué. Pour moi, le tennis, c’est le jeu. Maintenant, je joue à Roland-Garros. Avant, je regardais à la télé. Maintenant, je joue sur ce court, c’est fabuleux pour moi » a précisé le Toulousain. Une phrase qui en dit long sur son envie d’en découdre quel que soit l’adversaire. On est très loin des déclarations « idiotes » d’un certain Bublik expliquant qu’il est sur le court pour un seul objectif : gagner de l’argent. Hugo met d’entrée l’église au centre du village et tout le monde prend un plaisir presque vintage à le regarder jouer. Merci !