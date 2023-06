Gérard Piqué est‐il fou ?

C’est la ques­tion que l’on peut se poser après la lecture de son inter­view accordé à Marca.

Alors qu’il est clair et évident que tout ce que sa société Kosmos a produit dans le tennis a été un fiasco reten­tis­sant, Gérard lui a une lecture complè­te­ment diffé­rente qui frôle la démence.

« Ce que nous avons fait avec la Coupe Davis est une réus­site reten­tis­sante. Nous sommes arrivés avec une compé­ti­tion qui était déca­dente, notam­ment au niveau sportif, écono­mique et d’au­dience, et nous avons inverser la tendance. Après la rési­lia­tion par l’ITF, il y a main­te­nant un diffé­rend entre nous dans lequel nous récla­mons jusqu’à 50 millions de dollars. Nous ne pouvons pas en dire plus en raison des restric­tions de confidentialité.Je suis très fier de tout ce que nous avons fait »