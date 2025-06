On le sait sur le circuit les statis­ti­ciens sont devenus des acteurs impor­tants pour améliorer les perfor­mances des champions.

Pour résoudre par exemple le problème lié au service de Giovanni, il faut donc pouvoir s’ap­puyer sur des faits et des chiffres qui valident certaines habi­tudes du trico­lore quand celui‐ci arme sa première balle.

C’est exac­te­ment ce qui entrain d’ar­river au Français dont le service n’est plus aussi effi­cace que lors­qu’il est arrivé sur le tour surpre­nant tous ses adversaires.

Bien sûr cela reste une vraie arme mais il doit aussi progresser dans les autres domaines car cela ne sera plus suffi­sant notam­ment quand l’ob­jectif est d’aller plus haut.

On peut donc affirmer que Giovanni démarre vrai­ment sa carrière de joueur cette année avec ce que cela implique en terme de doutes et de contre‐performances.

Même si la terre n’est pas sa surface préférée, on ne peut pas dire que sa défaite face à Dzumhur à Roland‐Garros soit liée unique­ment au niveau de son adver­saire, et celle survenue à Stuttgart face à Augier‐Alassime sur gazon n’est pas plus rassurante.