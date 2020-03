On parle souvent de « Big 3 » et il faut bien reconnaître que sur le court ou en dehors, ces trois ténors sont souvent bien synchronisés. En expliquant qu’il allait faire un don d’un million de francs suisses, Roger Federer a donc mis naturellement la pression sur ses deux « compères ».



Si en Australie, il avait partagé son don avec Rafael Nadal, là, Roger a décidé de faire cavalier seul et il est certain qu’une réplique devrait arriver rapidement de la part de l’Espagnol et du Serbe. Alors vont-ils s’aligner ? On va vite le savoir. La suprématie aux yeux du public se joue aussi au niveau des engagements publics et il faut reconnaître que ce mercredi 25 mars, Roger Federer a frappé un grand coup.