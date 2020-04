Récemment Simon Halep et Petra Kvitova ont confirmé qu’elles étaient farouchement opposées à l’idée de jouer à huis clos alors que cette solution, d’abord complètement rejetée par le monde du tennis, commence doucement à devenir d’actualité.

On comprend tout à fait leur idée et il est vrai qu’un stade vide de tennis va sonner très creux. Mais cette bataille n’est plus vraiment dans le tempo de ce qu’il se passe autour de cette crise et des différentes initiatives prises par des instances officielles comme des « privés ».

Comme l’avait précisé Alexander Zverev, les fans veulent revoir leurs champions frapper dans la balle, matcher et ce même si pour le moment ils ne pourront pas le faire devant des spectateurs.

Matcher certes mais pas dans n’importe quel cadre, et peut-être avec quelques nouvelles règles pour pimenter le spectacle amputé des encouragement des fans. Durant cette période unique, il faut donc se réinventer, avant de pouvoir à nouveau repartir dans une vraie normalité. Visiblement Simona et Petra ne l’ont pas encore compris.