On avait quitté Roland‐Garros avec un bilan trico­lore histo­ri­que­ment faible et qui avait logi­que­ment suscité l’émoi. Le carré d’As dans le tournoi juniors et la victoire très belle en double de P2H/Mahut avaient récon­forté les grin­cheux qui avaient sorti les bazooka à l’issue du 2ème tour des simples où aucun trico­lore n’avait pu fran­chir le cap.

Deux semaines plus tard, à Halle, Ugo Humbert est en finale d’un Masters500 en ayant sorti Querrey, Zverev, Kord, Auger‐Aliassime. En finale, il sera opposé à Andrey Rublev et vu le niveau affiché, sa capa­cité à venir finir les points à la volée, le Tricolore aura ses chances face au Russe.

La France qui gagne sera‐t‐elle de retour ce dimanche ?

C’est tout à fait possi­bi­lité car le Mosellan aime la pres­sion de ce genre de match. Pour l’ins­tant, son bilan dans cet exer­cice est limpide : 100% de réus­site avec deux titres acquis l’an dernier en ATP250, à Auckland et Anvers.