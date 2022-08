Hurkacz‐Ruud, le duel des « autistes » promet une belle bagarre

Personne ne le dit mais tout le monde le pense, la demi‐finale entre Hubert et Casper n’est pas un match « pop corn » et encore moins une affiche qui va soulever les foules.

Il faut dire que les deux cham­pions sont pas des joueurs très charis­ma­tiques. Ils sourient peu, et même quand ils soulèvent un trophée, ils ont encore du mal à exprimer leur joie.

Et même si on veut bien croire que gérer ses émotions est un axe fonda­mental pour rester dans sa bulle, avec Casper et Hubert, on a bien l’im­pres­sion qu’ils n’en sorti­ront jamais de cette fameuse bulle.

Alors, on s’ac­cro­chera aux statis­tiques ou a un ou deux points pour nous dire qu’ils sont loin d’avoir volé leur place, et que dans le tennis, comme dans la vie, il y a de la place pour tous les types de caractère.