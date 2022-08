Hurkacz‐Ruud, le duel des « introvertis » promet une belle bagarre

=> Précision à 13H45 samedi 13 Août :

La quali­fi­ca­tion d’au­tiste est entre guille­mets et elle ne vise aucu­ne­ment les personnes victimes de cette terrible maladie cela va de soit. Ce texte s’ins­crit dans la rubrique « Blog de la rédac­tion ». Le petit procès intenté à Welovetennis qui ne respec­te­rait pas les joueurs est à mourir de rire quand on se remé­more le trai­te­ment par exemple du cas Novak Djokovic pendant l’Open d’Australie de la part de médias traditionnels.



=> Précision à 17H02 : Nous avons reçu de nombreux mails de la part de personnes autistes qui étaient choquées par notre titre : « Hurkacz‐Ruud, le duel des « austistes » promet une belle bagarre ». Nous avons donc décidé de le modi­fier car notre inten­tion n’était pas de leur manquer de respect. Le contenu du texte reste inchangé.

Personne ne le dit mais tout le monde le pense, la demi‐finale entre Hubert et Casper n’est pas un match « pop corn » et encore moins une affiche qui va soulever les foules.

Il faut dire que les deux cham­pions sont pas des joueurs très charis­ma­tiques. Ils sourient peu, et même quand ils soulèvent un trophée, ils ont encore du mal à exprimer leur joie.

Et même si on veut bien croire que gérer ses émotions est un axe fonda­mental pour rester dans sa bulle, avec Casper et Hubert, on a bien l’im­pres­sion qu’ils n’en sorti­ront jamais de cette fameuse bulle.

Alors, on s’ac­cro­chera aux statis­tiques ou a un ou deux points pour nous dire qu’ils sont loin d’avoir volé leur place, et que dans le tennis, comme dans la vie, il y a de la place pour tous les types de caractère.