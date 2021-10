Même si cette semaine, l’Open Sofia s’est encore joué à huis‐clos, la saison 2021 a été moins impactée que la précé­dente et l’on a eu presque une année normale même si sur le circuit secon­daire ce n’est pas vrai­ment encore le cas avec un calen­drier mal structuré.

De ce fait, le report d’Indian Wells en octobre est une vraie bonne idée puisque ce tournoi qui est le plus apprécié au monde va lancer le sprint final de la fin de l’année avec de réels enjeux même si Novak Djokovic est absent tout comme Ashleigh Barty.

Masters1000 du tour, Indian Wells va donc distri­buer de précieux points et il pour­rait même dési­gner les futurs cham­pions qui seront présents à Turin ou alors permettre aux retar­da­taires de revenir dans la course.

Le tirage au sort qui a lieu demain devrait déjà nous donner des pistes, mais l’on est déjà certain que le spec­tacle et le suspense seront au rendez‐vous pendant dix jours et en plus avec des tribunes bien remplies.

Le tournoi aura lieu du 7 au 17 octobre prochain !