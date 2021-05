Demain (lundi), c’est donc le début de Roland‐Garros avec les quali­fi­ca­tions qui se joue­ront hélas à huis‐clos.

Heureusement, les tribunes seront un peu garnies dès dimanche prochain et la terre battue reprendra ses droits sous un soleil que l’on espère chaud et régulier.

Cette édition de Roland‐Garros est celle du renou­veau, celle du retour à la vie, aux glis­sades légen­daires, aux coups droits « lasso » du maitre des lieux Rafael Nadal.

Tous les ingré­dients sont réunis pour vivre trois semaines d’émo­tion et de passion. On atten­dait cela depuis plus d’un an main­te­nant et l’on a fait preuve de patience, de rési­lia­tion même si on a craint le pire.

Tous les voyants sont donc au vert au niveau de la pandémie pour ne pas être impactés à la dernière minute comme ce fut le cas en octobre dernier.

Alors oui, 6000 fans par jour c’est maigre, 13 000 au max après le 9 juin c’est un peu mieux mais l’es­sen­tiel est ailleurs surtout après la terreur vécue depuis des mois, respi­rons, chan­tons, applaudissons…